Semra Topçu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMRA TOPÇU KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Ekim.1972

Semra Topçu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Spiker, Gazeteci

Semra Topçu doğum yeri : Erzurum

SEMRA TOPÇU BİYOGRAFİSİ

Halk Tv'de Program ve Yayın Müdürü.

Semra Topçu, 27 Ekim 1972 tarihinde Erzurum’da doğmuştur. İlkokul ve Ortaokulu Ankara’da okudu. 1986 - 1989 yılları arasında Ankara Kanuni Lisesi okuyup mezun oldu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'den 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl meslek hayatına TRT'de muhabir olarak başladı. Flash Tv veETv'de muhabirlik yaptı.

1998 yılında ETv'nin Ankara Haber Müdürü oldu. 2003 yılında televizyonculuktan ayrılarak, Eski Bakan Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in kitaplarını hazırladı; Özallı Yıllar ve Özal'dan Sonra isimleriyle yayınlanan iki kitap çıkardı.

Semra Topçu, 2011 yılında televizyonculuğa Halk Tvhaber müdürü olarak döndü. Aynı zamanda Halk TV'de sabah 8'de “Güne Başlarken” adlı Haber Kuşağı programını hazırlayıp sunmaya başladı.



Gezi Direnişi başladığında 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece sabaha dek canlı yayında direnişi anlattı. 2011'den bu yana sabah kuşağında yaşanan olaylara tepkileri ile dikkat çekti; 17-25 Aralık ile ilgili yayın yasağına ağzını bantlayarak tepki gösterirken, 4 bakanla ilgili TBMM'deki oylamanın sonucuna da "Adaletin Bu Mu Dünya?" şarkısıyla tepki gösterdi. Zaman zaman düşündürücü, ironik videolar hazırlamayı sürdürüyor.

1 Nisan 2019 tarihinde Halk Tv'deki işine son verildi.