Semra Yücel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMRA YÜCEL KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1955

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SEMRA YÜCEL BİYOGRAFİSİ

Semra Yücel, 2004 yılında oğlu Ata ile birlikte ‘Gelinim Olur musun?’ adlı televizyon programına katıldı. ‘Kaynana Semra’ olarak ünlendi.

Semra Yücel, 1955 yılında doğmuştur. Yarı Boşnak, yarı Çerkez bir aileden gelmektedir. Babası havacı astsubay Halim Bey, annesinin adı Sabriye Hanımdır. Süheyla Gürbüzer adında ablası vardır. Semra Yücel, Bayrampaşa'da ikamet etmekte idi şimdi Tekirdağ’da yaşamaktadır.

Semra Yücel, Türkiye İş Bankası Unkapanı şubesinde memur olarak çalıştı, evlendikten sonra işinden ayrıldı.

Semra Yücel, 2004 yılında oğlu Ata ile birlikte ‘Gelinim Olur musun?’ adlı televizyon programına katıldı. Katıldığı programında ‘Kaynana Semra’ olarak ünlendi. Oğlu Ata, gelin adayı Sinem Umaş ile yakınlaştı ama olmadı.

Semra Yücel, 1977 yılında 23 yaşında iken kaçarak 19 yaşındaki Hamit Türk ile evlendi. 22 ay imam nikahlı yaşadıktan sonra eşi askerden gelince evlendiler. 1992 yılında boşandılar. Ata (d.1981), Anıl (d.1992) adında iki oğlu ve Seçil (d. 1979) adında kızı vardır. Oğlu Ata 2005 yılında vefat etti. Otel odasında ölü bulunan Ata Türk’ün kan örneğinde yapılan incelemede “aşırı miktarda Extacy adlı uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddesine” rastlandı.

Türkiyede 7den 70e herkesin tanıdığı Semra Yücel, hayatını anlattığı kitabı "Ben Semra" ile 2005 yılında Türk okurlarının karşısına çıktı.



Semra Yücel, 2016 yılının Eylül ayında Show TV ekranlarında Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programına katıldı, yorumculuk yapacak.

Kitapları :

2005 - Ben Semra