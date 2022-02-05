Şemse ne demek, TDK'ya göre Şemse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şemse ne demek? Şemse TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şemse kelimesi. Peki şemse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şemse nedir, şemse kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞEMSE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şemse kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şemse kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şemse kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazma kitapların cildine, baş sayfalarının üst bölümüne veya kumaşlara, kapı, pencere vb. yerlere işlenen veya çizilen güneş biçiminde süs

