Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi Tanımı;

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Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi Maaşları

Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.65

Meslek Adı :

Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Arazide Üretime Hazırlık yapan üretim tekniklerini kullanarak şemsiye çiçekli sebzeleri yetiştirebilen, bitkilerin bakım ve kültürel işlemlerini yürüten, sebzeleri hasat ederek hasat sonrası işlemleri gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazi seçimi yapmak,

b) Arazide üretim için hazırlık yapmak,

c) Toprak işleme alet ve makinelerinin bakımını ve ayarlarını yapmak,

d) Şemsiye çiçekli sebzeleri yetiştirmek,

e) Meyve, sebze ve bağ zararlıları ile mücadele etmek,

f) Sebze hastalıkları ile mücadele etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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