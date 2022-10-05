Şemsiye İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şemsiye İşçisi görev tanımı nedir, Şemsiye İşçisi ne iş yapar, Şemsiye İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şemsiye İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şemsiye İşçisi Tanımı;

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Şemsiye İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Şemsiye İşçisi Maaşları

Şemsiye İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Şemsiye İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şemsiye İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.15

Meslek Adı :

Şemsiye İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şemsiyelerin iskeletini hazırlayan ve üzerlerine malzeme kaplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şemsiye İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şemsiye üzerine gerilecek malzemeyi örneğine göre makasla kesmek,

b) Kesilen dilimleri dikiş makinesinde birbirine dikmek,

c) Açılır kapanır şemsiye iskeletine iğne, iplik kullanarak malzeme geçirmek,

d) İskelete sap takarak şemsiyenin ucuna metal bir çivi geçirmek,

e) İskelet parçalarını takarak perçinlemek ve şemsiyeleri tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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