Şemsiyeli havuzlar onarıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Caddesi üzerindeki Hürriyet Parkı ile Ordu evi arasında bulunan şemsiyeli havuzların ve etrafının bakım, tadilat ve temizliği yapılarak daha güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarının yanısıra mevcut çocuk ve dinlenme parklarında da bakım, onarım ve tadilatlar yapılarak bu alanların daha güvenli ve sağlıklı bir hale gelmesi sağlanıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Caddesi üzerindeki Hürriyet Parkı ile Ordu evi arasında bulunan şemsiyeli havuzların ve etrafının bakım, tadilat ve temizliği yapılarak daha güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında havuzların aydınlatma elamanlarının ve su pompalarının bakımları yapılırken; havuzlar da hem boyandı hem de tamir ve temizlikleri yapılarak daha sağlıklı bir şekilde çalışmaları sağlanmış oldu.

Yapılan çalışmalar sonrasında daha güzel bir görünüme kavuşan havuzların yeni hali vatandaşlar tarafından da beğenildi.

Kaynak: İHA