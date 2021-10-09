Şemsiyeniz olmadan dışarı çıkmayın! İki bölgede yağışlar etkili olacak! İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi hava durumu
Son dakika... Meteorolojinin tahminlerine göre 9 Ekim 2021 Cumartesi gününde Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Ege Bölgesi'nde ise İzmir, Manisa ve Aydın illerine sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğum kesimlerde 2-4 derece artması beklenirken diğer yerlerde ise mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. Hava bugün nasıl olacak? Bugün yağmur var mı ? İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi hava durumu...
Ülkemizde son günlerde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları devam ediyor olsa da bazı illerimizde yağış etkili oluyor. Bu nedenle vatandaşlar hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak için Hava bugün nasıl olacak? Bugün yağmur var mı ? sorularına yanıt arıyorlar. 9 Ekim 2021 Cumartesi hava durumu haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK? BUGÜN YAĞMUR VAR MI 9 EKİM 2021 CUMARTESİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde bugün yağmur etkili olacak. Yapılan tahminde," Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
9 EKİM 2021 CUMARTESİ HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Bilecik hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 17°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 23°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AYDIN 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 20°C, 25°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 9°C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN 6°C, 26°C
Az bulutlu
KONYA 12°C, 27°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 17°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 26°C
Az bulutlu
VAN 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık