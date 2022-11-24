Şemsiyesiz çıkmayın: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İl il hava durumu...

Kış soğukları ve yağışlı havalar yurt genelinde etkisini göstermeye başlarken hava durumu vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda 24 Kasım 2022 Perşembe gününde yurt geneli ve il il hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 24 KASIM 2022 PERŞEMBE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 24 Kasım 2022 Perşembe gününün hava durumu için şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, (Sivas hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Bolu ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.