Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Mısır üzerinden gelecek, 9 ili vuracak! Nefes bile aldırmayacak

Türkiye'ye Mısır üzerinden çöl tuzu geliyor. Çöl tozlarının 9 ilde etkili olması beklenirken ara ara çamur yağmuru da görülecek.

Melahat Ersoy
Editör
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Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Mısır üzerinden gelecek, 9 ili vuracak! Nefes bile aldırmayacak

Türkiye'nin büyük bir kısmı sağanak yağışla mücadele ederken şimdi de çöl tozu geliyor. Twitter'daki Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşıma göre Türkiye'ye Mısır üzerinden çöl tozu gelecek.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Çöl tozu Kıbrıs, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin illerinde etkili olması bekleniyor.

ÇAMUR YAĞMURU GELİYOR

Cuma günü etkili olması beklenen çöl tozlarının yanı sıra ara ara çamur yağmuru da görülecek. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Mısır üzerinden çöl tozu geliyor. Şu an yolda. Bu çöl tozları cuma günü Kıbrıs, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin hattında etkili olacak. Ara ara çamur yağmuru da görülecek."

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