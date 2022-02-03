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Semtürreis ne demek, TDK'ya göre Semtürreis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Semtürreis kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Semtürreis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Semtürreis nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Semtürreis kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Semtürreis ne demek, TDK'ya göre Semtürreis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Semtürreis ne demek? Semtürreis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi semtürreis kelimesi. Peki semtürreis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre semtürreis nedir, semtürreis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SEMTÜRREİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Semtürreis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Semtürreis kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre semtürreis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başucu noktası

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