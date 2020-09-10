Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam 9. bölüm ile ekranlara gelen Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan Eda'yı uzun uğraşlar sonucu bulur. Birlikte uzun bir gece geçiren ikili birbirlerine olan hislerini ilk defa bu kadar belli eder. İşte 9. bölümde yaşananlar ve Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı haberimizde..

SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 9. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir.

Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.