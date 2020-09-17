Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 10. son bölüm izle

Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in baş rollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı 10. son bölümü ile dün akşam FOX TV ekranlarındaydı.Dizinin son bölümünde Eda Serkan'ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı ve Sen Çal Kapımı 10. bölüm izleme linki haberimizde...

SEN ÇAL KAPIMI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı dün akşam yayınlanan 10. bölümün ardından ekranlara geldi Fragmanda Eda'nın Selin'e Serkan ile nişanlı olmadıklarını itiraf etmesi damga vurdu. Peki Sen Çal Kapımı 11. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm fragmanı...

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit’i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor.

Serkan’ın asıl derdi Eda’nın hayatından çıkmaması. Ama Eda’nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan’ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.

Kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Sen Çal Kapımı 10. bölüm izleme linki haberimizde...