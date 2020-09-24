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Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili karşılıklı aşklarını itiraf ediyor!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Serkan Eda'ya aşkını itiraf ediyor. Serkan'ın "Sana deli gibi aşık oldum Eda Yıldız" sözlerine Eda ise "Duygularımız karşılıklı Serkan Bolat" yanıtını veriyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili karşılıklı aşklarını itiraf ediyor!

FİLMİN OYUNCULARI

-Hande Erçel (Eda Yıldız)
-Kerem Bürsin (Serkan Bolat)
-Neslihan Yeldan (Aydan Bolat)
-Anıl İlter (Engin Sezgin)
-Bige Önal (Selin Atakan)
-Melisa Döngel (Ceren Başar)
-Elçin Afacan (Melek Yücel)
-Evrim Doğan (Ayfer Yıldız)
-İsmail Ege Şaşmaz (Kaan Karadağ)
-Sitare Akbaş (Figen Yıldırım)
-Çağrı Çıtanak (Ferit Şimşek)
-Başak Gümülcineoğlu (Pırıl Baytekin)
-Alican Aytekin (Seyfi Çiçek)
-Sarp Bozkurt (Erdem Şangay)
-Dorukhan Kenger (Cenk)
-Yusuf Arat (Ahmet)
-Ahmet Somers (Alptekin Bolat)
-İlkyaz Arslan (Leyla )

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24 Eylül 2020 Perşembe 08:48
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