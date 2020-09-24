Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 11. son bölüm izle

Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in her aldığı Sen Çal Kapımı hem eğlenceli hem de aşk dolu yeni bölümü ile yine izleyicileri ekran başına kilİtledi. Sen Çal Kapımı son bölümde Eda ile Serkan'ın arasındaki anlaşma biterken, Eda Serkan'dan uzaklaşmak için burs kazandığı İtalya'ya doğru yola çıkmaya karar verdi. Serkan ise Eda'yı bu kararından vazgeçirmek için son şansı olarak aşkını itiraf etti. İşte Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SEN ÇAL KAPIMI 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin, Serkan'a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit'i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan'ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda'nın onu istemediğinden. Eda, Serkan'dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.

Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda'nın Serkan'a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir.

Eda'nın Serkan'dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda'ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan'a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.