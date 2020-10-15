Sen Çal Kapımı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı son bölüm izle

Sen Çal Kapımı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV ekranlarının başarılı dizisi Sen Çal Kapımı dün akşam yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu. Sen Çal Kapımı 14. son bölümünde; Serkan ise ailesinin, Eda’nın ailesiyle olan bağlantısını öğrendi. İşte Sen Çal Kapımı 15. yeni bölüm fragmanı ve Sen Çal Kapımı son bölüm izleme linki haberimizde...

SEN ÇAL KAPIMI 15 YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 14. BÖLÜM İZLE

Eda, Serkan’ın onunla İtalya’ya gideceğini halasına ve arkadaşlarına açıklar. Çok mutlu, çok aşık ve heyecanlıdır. Serkan ise ailesinin, Eda’nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. “Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda’dan ayıramaz” der ve ailesine karşı çıkar.

Eda’ya daha çok bağlanıp, işi erteleyip Eda’yla baş başa bir gün geçirmek ister.

Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan’ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir. Efe’nin bu ortamda Selin’e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan’ı çıldırtır.

Efe ekibin kaynaşması için bir yemek organize eder. Bütün ekibin katıldığı bu yemekte hem eğlence, hem rekabet hem de çekişmeli anlar yaşanır.

Serkan Eda’ya olan bağlılığını, ona tüm gerçeği söyleyerek göstermek ister. Ama bu itiraf Serkan için kolay olmayacaktır.