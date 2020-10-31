  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Sen Çal Kapımı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda'dan bebek sürprizi!

Sen Çal Kapımı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda'dan bebek sürprizi!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Serkan, Eda'nın hamile olduğunu düşünürken bebek haberleri ortalığı karıştırıyor. Eda ve Serkan'ın bebekleri mi olacak?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Sen Çal Kapımı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda'dan bebek sürprizi!

FİLMİN OYUNCULARI

-Hande Erçel (Eda Yıldız)
-Kerem Bürsin (Serkan Bolat)
-Neslihan Yeldan (Aydan Bolat)
-Anıl İlter (Engin Sezgin)
-Bige Önal (Selin Atakan)
-Melisa Döngel (Ceren Başar)
-Elçin Afacan (Melek Yücel)
-Evrim Doğan (Ayfer Yıldız)
-İsmail Ege Şaşmaz (Kaan Karadağ)
-Sitare Akbaş (Figen Yıldırım)
-Çağrı Çıtanak (Ferit Şimşek)
-Başak Gümülcineoğlu (Pırıl Baytekin)
-Alican Aytekin (Seyfi Çiçek)
-Sarp Bozkurt (Erdem Şangay)
-Dorukhan Kenger (Cenk)
-Yusuf Arat (Ahmet)
-Ahmet Somers (Alptekin Bolat)
-İlkyaz Arslan (Leyla )

Çukur 4. sezon 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'a Efsun'dan bebek şoku!Çukur 4. sezon 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'a Efsun'dan bebek şoku!

Ramo 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo Yavuz'u vurdu mu?Ramo 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo Yavuz'u vurdu mu?

Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı |Genç kızın kadına şiddete 'dur' hikayesi!Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı |Genç kızın kadına şiddete 'dur' hikayesi!

Zümrüdüanka 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt'ü kaybedecek mi?Zümrüdüanka 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt'ü kaybedecek mi?

 

31 Ekim 2020 Cumartesi 10:43
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 170. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır, barıştan yana!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 170. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır, barıştan yana!
Çukur 4. sezon 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'a Efsun'dan bebek şoku!
Çukur 4. sezon 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'a Efsun'dan bebek şoku!
Ramo 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo Yavuz'u vurdu mu?
Ramo 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo Yavuz'u vurdu mu?
Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı |Genç kızın kadına şiddete 'dur' hikayesi!
Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı |Genç kızın kadına şiddete 'dur' hikayesi!
Zümrüdüanka 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt'ü kaybedecek mi?
Zümrüdüanka 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt'ü kaybedecek mi?
Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey'in Geyhatu hamlesi!
Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey'in Geyhatu hamlesi!
Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza olayları çözüme kavuşturabilecek mi?
Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza olayları çözüme kavuşturabilecek mi?
Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Emre'yi kurtarabilecek mi?
Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Emre'yi kurtarabilecek mi?
Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?
Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?
Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran yaşayacak mı?
Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran yaşayacak mı?