Sen Çal Kapımı 2. bölüm izle | Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
FOX ekranlarında yayına giren ve baş rollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı dizinin 2. bölümü bugün ekranlara gelecek. Yayınlanan ilk bölümü ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran dizinin yeni bölümünde Serkan ve Eda nişanlı taklidi yapmaya başlar. Birbirinden nefret eden iki insanın aşk yolculuğunu konu alan dizi Sen Çal Kapımı 2. bölümü bu akşam FOX'da..
Sen Çal Kapımı bu akşam FOX TV ekranlarında 2. bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Birbirinden nefret eden fakat sürekli yolları kesişen iki insanın çekişmeli ve bir o kadar da eğlenceli maceralarını konu alan dizinin 2. bölümü merakla bekleniyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümün ardından Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanı'da ekranlarda yer alacak.
SEN ÇAL KAPIMI 1. BÖLÜM İZLE
Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.
Sen Çal Kapımı 1. bölümüne sitemizden ulaşabilirsiniz.
SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜM İZLE
SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜM ÖZETİ
Serkan Bolat uluslararası önemli bir yatırımı hakkında basın toplantısı yaparken Eda dudaklarına yapışınca toplantı dağıldı. Şimdi Serkan’ın kurtarması gereken bir prestiji var ve Eda da yaptığı hatayı düzeltmek zorunda. Çözüm basit: 2 ay boyunca nişanlı taklidi yapacaklar. Serkan’ın prestiji kurtarılacak ve karşılığında Eda’nın üniversite son sınıf ödemesi yapılacak. Tek bir sorun var, birbirlerine bir anda aşık olduklarına aile ve arkadaşlarını ikna etmek.
Sen Çal Kapımı bu akşam FOX TV'de 2. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından sitemizde linkini bulabileceksiniz.
SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜM FRAGMANI
SEN ÇAL KAPIMI 3. BÖLÜM FRAGMANI
FOX TV'nin yeni dizisi Sen Çal Kapımı'nın 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında sitemizde yer alacaktır.
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