Sen Çal Kapımı 2. bölüm izle | Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı bu akşam FOX TV ekranlarında 2. bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Birbirinden nefret eden fakat sürekli yolları kesişen iki insanın çekişmeli ve bir o kadar da eğlenceli maceralarını konu alan dizinin 2. bölümü merakla bekleniyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümün ardından Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanı'da ekranlarda yer alacak.

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Sen Çal Kapımı 1. bölümüne sitemizden ulaşabilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜM İZLE

SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Serkan Bolat uluslararası önemli bir yatırımı hakkında basın toplantısı yaparken Eda dudaklarına yapışınca toplantı dağıldı. Şimdi Serkan’ın kurtarması gereken bir prestiji var ve Eda da yaptığı hatayı düzeltmek zorunda. Çözüm basit: 2 ay boyunca nişanlı taklidi yapacaklar. Serkan’ın prestiji kurtarılacak ve karşılığında Eda’nın üniversite son sınıf ödemesi yapılacak. Tek bir sorun var, birbirlerine bir anda aşık olduklarına aile ve arkadaşlarını ikna etmek.

Sen Çal Kapımı bu akşam FOX TV'de 2. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından sitemizde linkini bulabileceksiniz.

SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 3. BÖLÜM FRAGMANI

FOX TV'nin yeni dizisi Sen Çal Kapımı'nın 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında sitemizde yer alacaktır.