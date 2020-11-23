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Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda Serkan'ı affedecek mi?

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Eda'nın Serkan'ı affetmeyeceği üzerine net kararlar verirken Serkan'ın ise Eda'yı ilk günkü sevmesi olayları karışık hale getirir. Bir organizasyonda kazananın Serkan ile yemeğe çıkacağını öğrenen Eda'nın ise ne yapacağı merak konusudur.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda Serkan'ı affedecek mi?

FİLMİN OYUNCULARI

-Hande Erçel (Eda Yıldız)
-Kerem Bürsin (Serkan Bolat)
-Neslihan Yeldan (Aydan Bolat)
-Anıl İlter (Engin Sezgin)
-Bige Önal (Selin Atakan)
-Melisa Döngel (Ceren Başar)
-Elçin Afacan (Melek Yücel)
-Evrim Doğan (Ayfer Yıldız)
-İsmail Ege Şaşmaz (Kaan Karadağ)
-Sitare Akbaş (Figen Yıldırım)
-Çağrı Çıtanak (Ferit Şimşek)
-Başak Gümülcineoğlu (Pırıl Baytekin)
-Alican Aytekin (Seyfi Çiçek)
-Sarp Bozkurt (Erdem Şangay)
-Dorukhan Kenger (Cenk)
-Yusuf Arat (Ahmet)
-Ahmet Somers (Alptekin Bolat)
-İlkyaz Arslan (Leyla )

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23 Kasım 2020 Pazartesi 15:06
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