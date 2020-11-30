  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan, Eda'yı istemeye gidiyor!

Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan, Eda'yı istemeye gidiyor!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ziyaret için Eda'nın evine giden Serkan ve ailesi durumu kız isteme merasimine çeviriyor. Eda bu durumla ilgili Serkan'a gözdağı verirken Serkan ise Eda'ya kararlılığını gösteriyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda ve Serkan evliliğin sınırlarını zorluyor!

FİLMİN OYUNCULARI

-Hande Erçel (Eda Yıldız)
-Kerem Bürsin (Serkan Bolat)
-Neslihan Yeldan (Aydan Bolat)
-Anıl İlter (Engin Sezgin)
-Bige Önal (Selin Atakan)
-Melisa Döngel (Ceren Başar)
-Elçin Afacan (Melek Yücel)
-Evrim Doğan (Ayfer Yıldız)
-İsmail Ege Şaşmaz (Kaan Karadağ)
-Sitare Akbaş (Figen Yıldırım)
-Çağrı Çıtanak (Ferit Şimşek)
-Başak Gümülcineoğlu (Pırıl Baytekin)
-Alican Aytekin (Seyfi Çiçek)
-Sarp Bozkurt (Erdem Şangay)
-Dorukhan Kenger (Cenk)
-Yusuf Arat (Ahmet)
-Ahmet Somers (Alptekin Bolat)
-İlkyaz Arslan (Leyla )

Çukur 4. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali ölecek mi?Çukur 4. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali ölecek mi?

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 174. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır ve Bahar evlilik yolunda!Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 174. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır ve Bahar evlilik yolunda!

Sol Yanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkta kim kazanacak?Sol Yanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkta kim kazanacak?

Alev Alev 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Ömer, İskender'den nasıl hesap soracak?Alev Alev 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Ömer, İskender'den nasıl hesap soracak?

 

30 Kasım 2020 Pazartesi 13:50
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Çukur 4. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali ölecek mi?
Çukur 4. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali ölecek mi?
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 174. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır ve Bahar evlilik yolunda!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 174. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır ve Bahar evlilik yolunda!
Sol Yanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkta kim kazanacak?
Sol Yanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkta kim kazanacak?
Alev Alev 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Ömer, İskender'den nasıl hesap soracak?
Alev Alev 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Ömer, İskender'den nasıl hesap soracak?
Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa'nın çözümü işe yarayacak mı?
Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa'nın çözümü işe yarayacak mı?
Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar'ın zor kararı!
Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar'ın zor kararı!
Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?
Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?
Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, Targun Hatun ile evleniyor!
Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, Targun Hatun ile evleniyor!
Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci'nin büyük aşkı!
Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci'nin büyük aşkı!