Sen Çal Kapımı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serkan hafızasını mı kaybetti?

Sen Çal Kapımı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bomba gibi bir bölüm ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan fenomen dizi yeni bölüm fragmanı izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Fragmanda Serkan ortaya çıksa da Selin ile birlikte geri dönmesi Eda'yı şok etti. İşte Sen Çal Kapımı 29. bölüm 2. fragmanı haberimizde...

SEN ÇAL KAPIMI 29.BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Onlara yardım etmek isteyen Aydan ve Ayfer düğün organizatörüyle birlikte ikisi için de işleri zorlaştırmaya başlar. Aileler arasındaki farklar bir yandan, kısa zamana sıkışan hazırlıklar diğer yandan Eda ve Serkan üzerinde gerginlik yaratır. Erkeklerin bekarlığa veda tatiline çıkmaya karar vermesi kızları sinirlendirir ve onlara bir sürpriz yapmaya karar verirler.

Bu sırada şirkette gözden kaçan ve aksayan iş problemlerinin başlarına açacağı sorunlardan habersiz eğlenen Eda ve Serkan'ı düğün günü bekleyen birden fazla sürpriz vardır.