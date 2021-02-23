Sen Çal Kapımı 33. bölüm fragmanı yayınlandı! | Selin, Serkan ve Eda'nın yakınlaşmasına şahit oluyor!
FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Eda'nın yanına giden Serkan, Eda'nın konuşmalarını duyarak sözlerine içerlenir. Serkan ile Eda'nın yakınlaşmalarını şahit olan Selin'in ise neler yapacağı merak konusu olmaktadır.
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23 Şubat 2021 Salı 11:13
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