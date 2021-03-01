Sen Çal Kapımı 34. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Eda'ya büyük aşk hamlesi!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serkan'a her şeyi itiraf edeceğini Deniz'e söyleyen Eda'ya Deniz karşı çıkarken Serkan'ın ise isyanı herkesi şaşırtır. Serkan'ın kendisiyle oyun oynadığını söyleyen Eda ona çıkışırken Serkan'ın sözü durumu ilginç hale sokar.