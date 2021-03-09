Sen Çal Kapımı 34. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Eda'ya büyük aşk hamlesi!
FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Eda ve Deniz'in evlenmesine endişe ile bakan Serkan bu durumu değiştirmek için uğraşırken Eda ise Serkan'a kendini hatırlatmak için her şeyi yapmaya devam etmektedir. Deniz, Eda aşık olurken Serkan'dan gelen iltifatla Eda mutlu olur.
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09 Mart 2021 Salı 11:40
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