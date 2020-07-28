Sen Çal Kapımı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serkan ve Eda arasında yakınlaşma devam ediyor!

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi haline gelmeyi kısa sürede başaran Sen Çal Kapımı 4. bölüm 2. fragmanı ile yine izleyenleri meraklandırdı. Baş rollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 29 Temmuz'da yeni bölümü ile FOX TV'de izleyici ile buluşacak olan Sen Çal Kapımı 4. bölüm 2. fragmanı haberimizde..

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve . Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda’nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan’ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde… Herkes Eda’nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat’lığından taviz verip Eda’nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda’nın kalbini mi kıracak?