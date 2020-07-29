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  3. Sen Çal Kapımı 4. Bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Selin nişan sözleşmesini buluyor!

Sen Çal Kapımı 4. Bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Selin nişan sözleşmesini buluyor!

Sen Çal Kapımı 4. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan 4. yeni bölümünün 3. fragmanı ekranlara geldi. Heyecanın giderek arttığı yeni bölümde Selin, Serkan ve Eda'nın nişan sözleşmesini buluyor ve işler daha da karışıyor. İşte Sen Çal Kapımı 4. Bölüm 3. fragmanı..

Sen Çal Kapımı 4. Bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Selin nişan sözleşmesini buluyor!

Sen Çal Kapımı 4. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Bu akşam izleyicilerle buluşacak yeni bölümde heyecan dorukta. Peş peşe gelen fragmanlarda Eda ve Serkan git gide yakınlaşırken başlarından dertler de eksik olmuyor. Yeni bölümde Selin Serkan ve Eda'nın nişan sözleşmesini buluyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Sen Çal Kapımı 4. Bölüm 3. fragmanı..

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve . Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Sen Çal Kapımı 4. Bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Selin nişan sözleşmesini buluyor!

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM 3. FRAGMANI

Serkan ve Eda köşeye sıkışıyor! Selin nişan sözleşmesini ele geçirdi! İşte 4. bölümde yaşananlar...

 

 

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı 4. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölüme sitemizden ulaşabilirsiniz...

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI

 

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM 1. FRAGMANI

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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