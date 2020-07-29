Sen Çal Kapımı 4. bölüm izle | Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayınlandı MI?

Sen Çal Kapımı 4. bölüm ile bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Baş rollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 4. bölümü ile yine izleyenleri ekranları başına kilitlemeye hazırlanıyor. Serkan ve Eda giderek yakınlaşırken beklenmedik bir hamleyle çıkmaza giriyorlar. Selin nişan sözleşmesini buluyor! Peki 4. bölümde neler yaşanacak? 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5. bölüm bu hafta olacak mı?

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve . Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı bu akşam FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Yeni bölümün ardından 5. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!