Serkan'ın gizli odasında ne var? Sorusunu merak ediyorsanız Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünü kaçırmamalısınız. İşte Sen Çal Kapımı 44. bölüm full, tek parça izle |Sen Çal Kapımı son bölüm izle linkleri haberimizde. İyi seyirler...

SEN ÇAL KAPIMI 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE

Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde. Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor.

Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl hayır diyebilir? Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek…

SEN ÇAL KAPIMI 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV SEN ÇAL KAPIMI 44. BÖLÜM İZLE