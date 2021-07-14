Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor. Eda ve Serkan'ın birlikte yaşamaya başlayacağı bu bölümü kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Sen Çal Kapımı 45. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Sen Çal Kapımı 45. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

SEN ÇAL KAPIMI 45. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV SEN ÇAL KAPIMI 45. BÖLÜM CANLI İZLE

Eda, Serkan ve Kiraz belli bir süre için aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Ancak Serkan bunu sürekli hale getirmek için elinden geleni yapar.

Eda her ne kadar Kiraz için birlikte yaşamayı kabul ettiğini söylese de aşka teslim olmak üzeredir.

Her iki taraf da aile olmak için çabalarken başlarına hiç beklenmedik bir aksilik gelecektir. Ama bu durum onları daha sıkı bağlarla birbirine bağlayacaktır…

SEN ÇAL KAPIMI 45. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV SEN ÇAL KAPIMI 45. BÖLÜM CANLI İZLE