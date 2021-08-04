Fox TV'nin ilgiye izlenen dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 47. bölümünde Serkan'ın Eda'ya evlenme teklifi edeceğini herkes öğrenince işler karışıyor. Dizinin yeni bölümünü merakla bekleyenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Sen Çal Kapımı 47. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Sen Çal Kapımı 47. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SEN ÇAL KAPIMI 47. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV SEN ÇAL KAPIMI 47. BÖLÜM CANLI İZLE

Serkan Eda'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Şirkette ve ailede herkesin öğrenmesiyle işler karışır. Serkan bir taraftan hazırlık yaparken bir taraftan da Eda'dan gizlemeye çalışır. Ve yanlış anlaşılmalar birbirini kovalar.

Bu arada babasının Kemal olduğunu öğrenen Serkan çok sinirlenir ve Kemal'le görüşmeyi reddeder. Ama Kiraz'ın onları bir araya getirmek için gizli planları vardır.

SEN ÇAL KAPIMI 47. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV SEN ÇAL KAPIMI 47. BÖLÜM CANLI İZLE