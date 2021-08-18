Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin finaline sayılı bölüm kala neler yaşanacağı merak ediliyor. Eda'nın sürprizi ne? Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler haberimizde bulunan Sen Çal Kapımı 49. bölüm full, tek parça izle | Sen Çal Kapımı son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

SEN ÇAL KAPIMI 49. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE

Artlife’taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmayacaktır... Üstelik Serkan, Eda’nın devamlı uykulu, dalgın hallerini de yanlış anlar. Eda’nın mimarlığı bıraktığı için kendisine ilgisinin azaldığını zanneder. Halbuki Eda’nın bu hallerinin arkasında ikisini de çok mutlu edecek bir sürpriz vardır...

SEN ÇAL KAPIMI 49. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV SEN ÇAL KAPIMI 49. BÖLÜM İZLE