FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapı'da yavaş yavaş sona geliniyor. Dizinin bu bölümünde Eda bebeğinin cinsiyetinin sürpriz olmasını isterken Serkan öğrenebilmek için her yolu denemeye çalışıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Sen Çal Kapımı 51. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Sen Çal Kapımı 51. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

SEN ÇAL KAPIMI 51. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV SEN ÇAL KAPIMI 51. BÖLÜM CANLI İZLE

Eda’nın hamileliğinde dördüncü aya gelinmiştir. Serkan bebeğin cinsiyetini öğrenmek için sabırsızlanırken Eda sürpriz olarak kalmasını ister.

Serkan her ne kadar durumu kabullenmiş gibi yapsa da Eda’dan gizli bebeğin cinsiyetini öğrenmek için herkesi ve her şeyi seferber eder. Kiraz içinse kıskançlık çanları çoktan çalmaya başlamıştır.

SEN ÇAL KAPIMI 51. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV SEN ÇAL KAPIMI 51. BÖLÜM CANLI İZLE