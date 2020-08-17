Sen Çal Kapımı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serkan'ın sırrı ne?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 6. Bölüm 2. Fragmanı ekranlara geldi. Sen Çal Kapımı bu hafta da izleyicilere eğlenceli bir bölüm ile ekranları başına kilitlemeye hazırlanıyor. Serkan'ın sadece Selin'in bildiği sırrı ortalığı karıştırıyor. Eda ile Serkan yeni evlerini birlikte hazırlıyorlar. İşte Sen Çal Kapımı 6. bölüm 2 fragmanıhaberimizde...

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Önemli bir anlaşmaya imza atmak için Antalya’ya giden ekibi bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere oldukları için bir araya gelmek istemezler. Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda’ya düşer. Antalya’da birlikte geçirdikleri büyülü anlarda, Eda ve Serkan hiç ummadıkları kadar yakınlaşırlar. Bu arada Kaan Karadağ’ın yaratacağı yeni bir kriz Eda için de bir test olacaktır. Serkan’ı kurtarmak için göze aldığı risk, ona olan duygularını fark etmesine de neden olacaktır. Serkan ise Eda’nın cazibesine giderek daha çok kapılmaktadır.

SEN ÇAL KAPIMI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.