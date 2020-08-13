Fox TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve yayınlandığı ilk günden beri ilgi ve merakla takip edilen 'Sen Çal Kapımı' dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerini Hande Erçel'in Eda Yıdız; ve Kerem Bürsin'in de Serkan Bolat karakteriyle canlandırdığı diziinin 6. bölümünde neler olacak? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 6. bölümü FOX TV ekranlarında, kanalın internet sitesi ve YouTube hesabından yayınlandı. Fragmana haberimizden de ulaşabilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü ekranlara gelecek olan Sen Çal Kapımı dizisinin 6.bölümünün ilk fragmanını yayınlamasının ardından izleyiciler, heyecanla yeni bölümü beklemeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İş toplantısı için Antalya'ya doğru yola çıkan ekibi bekleyen sürpriz herkesi heyecanlandırdı. Söz konusu projeye imza atması gereken iki yatırımcı, boşanmak üzere oldukları için bir mörada toplantıya katılmak istemezler. Onları aynı ortama sokarak projeye imza atmalarını sağlamaksa Eda ve Serkan'ın görevi haline gelir. Antalya'da yaşadıklarıyla herkesi heyecanlandıran çift, bu muhteşem dakikalarda hiç ummadıkları kadar yakınlaşır. Tüm bunlar olurken boş durmayan Kaan Karadağ'ın yeni planlarını hayata geçirmesi, Eda için de zorlu bir test olacaktır. Bir yanda Serkan'ı kurtarmak için verdiği çabaların sonucunda ona olan duygularını fark eden Eda... Diğer taraftaysa Eda'nın cazibesine dayanamayan Serkan...