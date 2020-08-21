Sen Çal Kapımı 7. bölüm fragmanı yayınlandı |Serkan ile Eda ayrılıyor mu?

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Eda Serkan'a aşık olduğunu fark etse de anlaşma gereği birkaç hafta sonra Serkan'dan ayrılacağı için ondan uzaklaşmaya başlıyor. Serkan doğum gününü kutlarken Eda'nın uzaklaşmasına da bir anlam veremiyor.