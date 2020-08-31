Sen Çal Kapımı 8. bölüm 2. fragman yayınlandı!

Sen Çal Kapımı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanlı bir son bölümün ardından dizi severler Sen Çal Kapımı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırmaya başlamıştı. Serkan'ın Eda'yı suçlaması her şeyi son noktaya getirmişti. Eda ise kendini kanıtlamak için harekete geçti bile. İşte Sen Çal Kapımı 8. bölüm 2. fragman haberimizde..

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Sözleşmenin basına sızmasında Selin’in parmağı olabileceğini düşünen Eda ona itham eden sorular soracak. Öte yandan tasarımın başkasının eline geçmesi karşısında oldukça üzülen Eda ise kendisinin masum olduğunu ispatlayacağını ve bir daha Serkan’la görüşmeyeceğini ifade edecek.

O esnada masada olan kişilerden şüphelenen Eda’nın aklına gelen ilk isimse Selin olacak. Daha sonra Eda ve Serkan arasında geçen konuşmada “bazen mantık olmuyor, olsaydı ben zaten kalbim” diyerek cümlesini yarım bırakacak. Eda’yı kendisine doğru çeken Serkan ise cümlesini tamamlamasını isteyecek.