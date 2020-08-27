Sen Çal Kapımı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 7. son bölüm izle

Sen Çal Kapımı 7. bölümü FOX ekranlarında izleyici ile buluştu. Baş rollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı dizi yine yeni bölümü ile sevenlerini ekran başına kilitledi. Bu bölümde Eda Serkan'ın çok özel bir sırrını daha öğrendi. İşte Sen Çal Kapımı 7. bölümde yaşananlar ve 8. bölüm fragmanı..

SEN ÇAL KAPIMI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sen Çal Kapımı 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda izleyicileri şok eden bir olay yaşandı ve Serkan Eda'nın gitmesini istedi. İşte Sen Çal Kapımı 8. bölüm fragmanı...

Serkan, Eda'ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda'nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa?

Eda, Serkan'ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan'dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan'ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor.

Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin'le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin’e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin’in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda'yı nasıl etkileyecek?