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Sen Çal Kapımı 8. bölüm izle | Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı 8. bölüm dün akşam ekranlara geldi. FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı son bölümde yaşananlar ise yine akıllarda soru işareti bıraktı. Dizinin son bölümünde; Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı. İşte Sen Çal Kapımı 8. son bölümde yaşananlar ve 9. bölüm fragmanı..

Sen Çal Kapımı 8. bölüm izle | Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı 8. bölüm dün akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Baş rollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 8. bölümünde, çalınan tasarım konusunda Eda'yı suçlayınca Eda tasarımı kimin çaldığını bulmak için harekete geçti. İşte Sen Çal Kapımı 8. bölüm izleme ekranı ve Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı...

Sen Çal Kapımı 8. bölüm izle | Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. 

Sen Çal Kapımı 8. bölüm izle | Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM İZLE

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.

Sen Çal Kapımı 8. bölüm izle | Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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