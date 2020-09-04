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Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan Eda'yı arıyor!

Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Son bölümde Serkan'ın Eda'yı suçlamasının ardından gözler yeni bölüme çevrilmişti. İşte Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar..

Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin'in yer aldığı dizinin son bölümünde yaşananların ardından yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Serkan'ın çalınan tasarım ile ilgili Eda'yı suçlaması ile ikilinin arası iyice açılıyor. İşte Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan Eda'yı arıyor!

Serkan pişmanlıkla Eda'ya ulaşmaya çalışıyor ama bir türlü bulamıyor. Eda'nın arkadaşlarından yardım isteyen Serkan sonunda Eda'yı bir çiçek bahçesinde buluyor...

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.

Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan Eda'yı arıyor!

Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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