FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan ve baş rollerini Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in paylaştığı dizinini bugün yeni bölümünün yayınlanmadığını görenler merak içerisinde araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Sen Çal Kapımı bugün neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Hangi gün oynuyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

SEN ÇAL KAPIMI BUGÜN NEDEN YOK?

Şimdiye kadar Çarşamba günleri ekranlara gelen Sen Çal Kapımı dizisi bugün yayınlanmadı. FOX TV'nin yayın akışında Sen Çal Kapımı dizisi yerine Zümrüdüanka dizisi yer aldı. Sen Çal Kapımı dizisi reytinglerde Sadakatsiz dizisinin başarılı performansı nedeniyle geride kalınca FOX TV yönetimi dizinin kanalını değiştirmeye karar verdi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

HANGİ GÜN OYNUYOR?

FOX TV'nin aldığı kararla Sen Çal Kapımı dizisi bundan böyle Cumartesi günlere ekranlara gelecek. Dizinin yeni yayın gününde reytinglerde başarı elde edeceği düşünülüyor.

SEN ÇAL KAPIMI 18.BÖLÜMDE NE OLDU?

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Serkan Bolat karakterinin villası İstanbul’un Tarabya semtinde yer alıyor. Hande Erçel’in canlandırdığı Eda karakterinin arkadaşı ve halası ile birlikte oturduğu, ev İstanbul Kireçburnu’nda yer alıyor.. Genel olarak İstanbul’un manzaralı yerleri tercih edilirken, bu listeye Rumeli Kavağı, Watergarden AVM, Rumeli Feneri gibi semtleri ve mekanlar da eklenebilir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ OYUNCULARI

- Hande Erçel

- Kerem Bürsin

- Neslihan Yeldan

- Bige Önal

-Evrim Doğan

- Anıl İlter

- Melisa Döngel

- Çağrı Çıtanak

- Elçin Afacan

- Sitare Akbaş

- Başak Gümülcinelioğlu

- Alican Aytekin

- Sarp Bozkurt

- Dorukhan Kenger

- Ahmet Mark Somers

- İlkyaz Arslan