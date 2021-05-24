Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin'in yer aldığı aşk dizisi Sen Çal Kapımı'nın yeni sezon çekimleri başladı. Daha önce cumartesi günleri ekranlara gelen dizinin gününde FOX TV değişikliğe gidince diziseverler de en çok araştırılan Sen Çal Kapımı dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arıyorlar. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sen Çal Kapımı dizisi MF Yapım'ın bilgilendirmesine yeni sezonunda FOX TV'de 2 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de yayınlanacak.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümleri kanalın değişiklik yapmaması durumunda her Çarşamba FOX TV'de yayınlanacak.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ OYUNCULARI

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Kaynak: Bölge Gündem, FOX TV.

Haber: Tayfun Altuntaş.