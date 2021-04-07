Sen Çal Kapımı dizisi neden yok? | Yayından mı kaldırıldı? | Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?

Kerem Bursin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 10 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanmayacak. Peki Sen Çal Kapımızı dizisi neden yok? | Yayından mı kaldırıldı? | Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ NEDEN YOK? 10 NİSAN CUMARTESİ

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin dizinin başından beri yakıştırılıyor. 2 oyuncunun ayrı ayrı sevenleri olduğu kadar iki oyuncuyu birbirine yakıştıran çiftin fanları da var. Sosyal medyada Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili bir iddia yayılmıştı. Sen Kal Çapımı dizisinin bir süre önce günü değişmişti. Bu gelişmenin ardından Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağının iddia edilmişti. Fakat Sen Çal Kapımı dizisine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin sezon finali yapacağı duyurulmuştu. Ama dizi 10 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelmeyecek.

SEN ÇAL KAPIMI YAYINDAN MI KALDIRILDI? 10 NİSAN CUMARTESİ

Sen Çal Kapımı yayından kaldırılmadı. Daha önce bu hafta sezon finali yapacağı açıklanan diziye ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin FOX TV'den açıklama yapıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş 6 Nisan Salı günü Instagram hesabından yaptığı açıklamada; Sen Çal Kapımı dizisinin bu hafta final yapacağını belirtmişti.

Birsen Altuntaş açıklamasında "Haftalardır beklenen oldu. Sen Çal Kapımı bu hafta sezon finali yapıyor. Haziran ayında yeni bölümler ekrana gelecek. Savaşçı'nın yayın günü böylece netleşmiş oldu." ifadelerine yer vermişti. Fakat diziye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fakat 7 Nisan Çarşamba günü FOX TV'den Sen Çal Kapımı dizisine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sen Çal Kapımı ailesi!

Sette yaşanan kovid vakaları sebebiyle sezon finali bölümü bu hafta ekrana gelemeyecek.

Sezon finali bölümümüz haftaya yayında olacak, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yeni sezonumuzla Haziran'da yeniden bir aradayız."