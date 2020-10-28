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  3. ''Sen Çal Kapımı'' dizisinde rol alan Melisa Döngel kafeye alınmadığı için olay çıkardı!

''Sen Çal Kapımı'' dizisinde rol alan Melisa Döngel kafeye alınmadığı için olay çıkardı!

Sen Çal Kapımı dizisinin ünlü oyuncusu Melisa Döngel geçtiğimiz ay gittiği bir kafeye rezervasyonları olmadığı için içeri alınmayınca olay çıkardı.

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel olay çıkardı. Güzel oyuncu gittiği mekana alınmayınca deliye döndü.

''Sen Çal Kapımı'' dizisinde rol alan Melisa Döngel kafeye alınmadığı için olay çıkardı!

TV100'ün haberine göre, güzel oyuncu geçtiğimiz ay arkadaşları bir mekana rezervasyonları olmadığı için alınmayınca olay çıkardı. 

''Sen Çal Kapımı'' dizisinde rol alan Melisa Döngel kafeye alınmadığı için olay çıkardı!

Pandemi nedeni ile rezervasyonsuz alamadıklarını ve sınırlı sayıda müşteri alabildiklerini dile getiren çalışanlar güzel oyuncuyu ikna edemedi. 

Kafe çalışanlarına hakaret ve tehditler savuran oyuncu hakkında çalışanlar suç duyurusunda bulundu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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