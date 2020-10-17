Sen Çal Kapımı dizisine koronavirüs şoku! Elçin Afacan'ın testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden dizi sektörü alınan tedbirlerle sette çalışmayı sürdürse de virüs bulaşmaya devam ediyor. Bunun son halkası da FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi oldu. TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı dizide oyunculardan Elçin Afacan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine tüm ekibe yeniden koronavirüs testi yapıldı. Son test sonuçları negatif çıkınca ekip sette çalışmayı sürdürdü.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Elçin Afacan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kaç kilo? Korona mı oldu?