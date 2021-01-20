Fox TV'nin sevilen yapımlarından olan Sen Çal Kapım'ın Aydan'ı Neslihan Yeldan, sosyal medya paylaşımı ile twitter gündeminde 1. sıraya yerleşti.

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Neslihan Yeldan, oğluyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

"NE HANDE'Yİ TANIYOR NE KEREM'İ"

Yeldan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Ne Hande'yi tanıyor, ne Kerem'i. Onları sadece iş arkadaşım olarak biliyor. Diziyle yatıp kalkmıyor, konu onu strese sokmuyor. Hayatına sakin bir şekilde devam ediyor. Dil öğreniyor, belgesel izliyor, tarihi inceliyor. Instagram'da fotoğrafını koymamı tabi ki istemiyor. Bir hesabı da yok. Kendi dünyasında. Onu ben bile örnek almalıyım bazen'

Neslihan Yeldan'ın yapmış olduğu bu paylaşım dizinin takipçileri tarafından büyük tepki çekti. Yeldan paylaşımın ardından Twitter'da TT listesinde yerini aldı.

Yeldan gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı;

"Oğlumla ilgili storyimi yanlış anlayanlar olmuş, bu beni üzer. Benim dünyamda yaşayıp hiç konuyla ilgisi olmadığını anlatmak istediğim açık bence.."

BİR ROMANTİK KOMEDİ BELGESELİ

Yeldan'a eğlenceli bir gönderme de dizide rol arkadaşı olan oyuncu Anıl İlter'den geldi.

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Dormen Tiyatrosu ve Beşiktaş, Beşiktaş Kültür Merkezi ve Kent oyucuları topluluklarında görev yapmıştır. 1993 yılında rol aldığı Yaz Evi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Neslihan Yeldan'ın detaylı biyografi bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

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