Sen Çal Kapımı dizisinin konusu nedir? oyuncuları kim?

Azize dizisinden sonra ekranlarda gözükmeyen Hande Erçel Kerem Bürsin ile Sen Çal Kapımı adlı dizide rol alacak. Peki dizinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte cevabı...

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Romantik komedi tarzında ele alınacak dizide başarılı oyuncu Kerem Bürsin’in bir holding sahibinin varisi Serkan Bolat karakterine hayat vereceği öğrenilirken güzel oyuncu Hande Erçel’in ise aynı zamanda üniversitesi öğrencisi olan bir çiçekçiyi canlandıracağı öğrenildi.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİNİN OYUNCULARI

Kerem Bürsin

Hande Erçel

Dizinin cast çalışmalarının devam edildiği öğrenildi. Detaylı bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. Büyük çıkışını ise Güneşin Kızları adlı dizide yakaladı.

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