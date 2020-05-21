Sen Çal Kapımı dizisinin konusu nedir? oyuncuları kim?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünde olacağı Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri başladı. Peki Sen Çal Kapımı dizisinin konusu nedir? oyuncuları kim? işte ayrıntılar...
Azize dizisinden sonra ekranlarda gözükmeyen Hande Erçel Kerem Bürsin ile Sen Çal Kapımı adlı dizide rol alacak. Peki dizinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte cevabı...
SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Romantik komedi tarzında ele alınacak dizide başarılı oyuncu Kerem Bürsin’in bir holding sahibinin varisi Serkan Bolat karakterine hayat vereceği öğrenilirken güzel oyuncu Hande Erçel’in ise aynı zamanda üniversitesi öğrencisi olan bir çiçekçiyi canlandıracağı öğrenildi.
SEN ÇAL KAPIMI DİZİNİN OYUNCULARI
- Kerem Bürsin
- Hande Erçel
Dizinin cast çalışmalarının devam edildiği öğrenildi. Detaylı bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. Büyük çıkışını ise Güneşin Kızları adlı dizide yakaladı.
Filmografisi
- 2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu
- 2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu
- 2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu
- Dizi Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu
- 2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Başrol oyuncusu
- 2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu
- 2017 Dizi Siyah Inci Hazal Başrol oyuncusu
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