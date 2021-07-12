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Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Kerem Bürsin'e dünyaca ünlü platformdan teklif geldi!

Fox TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Kerem Bürsin'e dünyaca ünlü platform olan Disney Plus'tan teklif geldiği söyleniyor.

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Kerem Bürsin'e dünyaca ünlü platformdan teklif geldi!

Fox TV'de çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin başarılı oyunculuğu kadar rol arkadaşı ve sevgilisi Hande Erçel ile olan ilişkisiyle de magazin gündeminde sık sık adından bahsettiriyor. 

DİSNEY PLUS'TAN TEKLİF ALDI

Sen çal Kapımı dizisinin özellikle yurtdışı satışları nedeniyle yaz sezonunda devam etmesine karar verilmişti ve naşta 11 bölüm sürmesi planlanırken 13 bölüme kadar uzatılması gündeme geldiği söyleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Netflix'in ardından Türkiye pazarına girmek için uzun zamandır yapımcılarla görüşmeler yapan 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'e dünyaca ünlü dijital platform Disney Plus'tan teklif geldi.

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Kerem Bürsin'e dünyaca ünlü platformdan teklif geldi!

Kendi yapım şirketi için de senaryo çalışmaları yapan Bürsin'in başrolünü oynayacağı yeni dizisi yine MF Yapım imzalı olacağı öğrenildi.

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Kerem Bürsin'e dünyaca ünlü platformdan teklif geldi!

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