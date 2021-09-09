Sen Çal Kapımı final bölümü Game of Thrones'u geride bıraktı!

Başrollerin de Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi 52. bölümde yaptığı finalle izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Dizinin hayranları sosyal medya paylaşımlarıyla rekor kırdı.

GAME OF THRONES'U GERİDE BIRAKTI

Dizinin final bölümü için Twitter'da "sonkezsençalkapımı" etiketi açıldı. Dizinin izleyicileri tarafından ise bu etiketle çok kısa sürede milyonlarca paylaşım yapıldı. Sen Çal Kapımı dizisi için açılan etiketle 9 milyon tweet atılmasıyla dizi, 'dünyada en çok konuşulan ve tweet atılan dizi' unvanını aldı. Açılan etiket, 7,8 milyon paylaşım yapılan Game of Thrones dizisini geride bıraktı.