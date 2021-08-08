Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolü paylaştığı Fox TV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Sen Çal Kapımı dizisinin biteceği konuşuluyor. Biz de merak edilen Sen Çal Kapımı final mi yapıyor, bitiyor mu? Sen Çal Kapımı final ne zaman? soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kerem Bürsin, Hande Erçel, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi isimleri bir araya getiren Sen Çal Kapımı dizisi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yayın hayatına başladı. Büyük bir ilgiyle takip edilen diziden hayranlarına üzen bir haber geldi. Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı öğrenildi.

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL NE ZAMAN?

Bu hafta çarşamba günü 48. bölümle ekrana gelecek olan dizi Sen Çal Kapımı 1 Ağustos Çarşamba günü 51. bölümde final yapacak.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.



Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.