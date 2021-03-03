FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapı'ya ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. Kerem Bursin ve Hande Erçel'i hayranlarını üzen haber sonrası konuya ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı.. Peki Sen Çal Kapımı final mi yapıyor? | Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin diinin başından beri yakıştırılıyor. 2 oyuncunun ayrı ayrı sevenleri olduğu kadar iki oyuncuyu birbirine yakıştıran çiftin fanları da var. Fakat Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili kötü haber geldi.

Sen Kal Çapımı dizisnin bir süre önce günü değişmişti.

Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı öne sürüldü.

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sen Çal Kapımı dizisine ilişkin henüz final açıklaması yapılmadı. Final tarihi kesinleştiğinde haberimizde yer verilecektir. Bununla birlikte FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın final yapacağı haberlerinin ardından sosyal medyada da Hande Erçel'in oynadığı her dizinin erken finalle sonuçlanması tekrar gündeme geldi. Bu durum Erçel'in oyunculuğunu sorgulattı.

Hande Erçel'in başrolde olduğu dizilerin tutmayıp erken finalle sonuçlanması sevenlerini hayal kırıklığına uğratıyor. Hande Erçel'in erken final yapan dizileri arasında Halka, Siyah İnci ve Azize de var.

RTÜK CEZA KESMİŞTİ!

Geçtiğimiz ay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından FOX TV’nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'ya küvet sahnesi sebebiyle para cezası uygulanmıştı. Şubat ayında RTÜK, Kerem Bursin ve Hande Erçel‘in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi; masaj, jakuzi ve duş sahneleri sebebiyle, ‘Türk aile yapısına aykırı olması’ gerekçesiyle idari para cezası uygulamıştı.