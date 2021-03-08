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Sen Çal Kapımı Kemal Özcan kimdir? Sinan Albayrak kimdir?

Fox TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Sinan Albayrak, izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Sen Çal Kapımı Kemal Özcan kimdir? Sinan Albayrak kimdir? Detaylar haberimizde...

Sen Çal Kapımı Kemal Özcan kimdir? Sinan Albayrak kimdir?

Beyaz Gelincik, Yılan Hikayesi, Süper Baba gibi kültleşmiş dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Sinan Albayrak, uzun aranın ardından tekrar izleyici karşısına çıkmasıyla araştırma konusu edildi. Peki Sen Çal Kapımı Kemal Özcan kimdir? Sinan Albayrak kimdir? İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI KEMAL ÖZCAN KİMDİR?

Başrolünde Kerem Bürsin ve Hande Erçel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisinin kadrosuna dahil olan Sinan Albayrak, dizide Kemal karakterine hayat verecek. Henüz Kemal karakterinin diziye nasıl giriş yapacağı bilinmese de dengelerin değişmesinde etkin rol alacağı düşünülüyor.

Sen Çal Kapımı Kemal Özcan kimdir? Sinan Albayrak kimdir?

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

Sinan Albayrak, 27 Şubat 1973 tarihinde Hanau, Almanya’da Ziya ve Gülbeyaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Sinan Taymin Albayrak’dır. Çerkes olan ailesi 60’lı yıllarda işçi olarak Almanya’ya gitmiştir. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Hakan Albayrak'ın kardeşidir.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Sinan Albayrak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Sinan Albayrak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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