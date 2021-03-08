Beyaz Gelincik, Yılan Hikayesi, Süper Baba gibi kültleşmiş dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Sinan Albayrak, uzun aranın ardından tekrar izleyici karşısına çıkmasıyla araştırma konusu edildi. Peki Sen Çal Kapımı Kemal Özcan kimdir? Sinan Albayrak kimdir? İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI KEMAL ÖZCAN KİMDİR?

Başrolünde Kerem Bürsin ve Hande Erçel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisinin kadrosuna dahil olan Sinan Albayrak, dizide Kemal karakterine hayat verecek. Henüz Kemal karakterinin diziye nasıl giriş yapacağı bilinmese de dengelerin değişmesinde etkin rol alacağı düşünülüyor.

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

Sinan Albayrak, 27 Şubat 1973 tarihinde Hanau, Almanya’da Ziya ve Gülbeyaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Sinan Taymin Albayrak’dır. Çerkes olan ailesi 60’lı yıllarda işçi olarak Almanya’ya gitmiştir. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Hakan Albayrak'ın kardeşidir.

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Sinan Albayrak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?